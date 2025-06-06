https://news.day.az/sport/1758491.html Еще одна сборная впервые квалифицировалась на ЧМ по футболу Сборная Иордании впервые в истории выступит на чемпионате мира по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сборная Южной Кореи в гостях со счетом 2:0 обыграла команду Ирака. Сборная Иордании (16 очков) занимает второе место в группе B, гарантирующее прямое попадание на чемпионат мира.
Еще одна сборная впервые квалифицировалась на ЧМ по футболу
Сборная Иордании впервые в истории выступит на чемпионате мира по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сборная Южной Кореи в гостях со счетом 2:0 обыграла команду Ирака.
Сборная Иордании (16 очков) занимает второе место в группе B, гарантирующее прямое попадание на чемпионат мира.
Сборная Ирака, идущая третьей с 12 очками, лишилась шансов занять место в топ-2.
Ранее сообщалось, что сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу.
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