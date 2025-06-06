Еще одна сборная впервые квалифицировалась на ЧМ по футболу

Сборная Иордании впервые в истории выступит на чемпионате мира по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сборная Южной Кореи в гостях со счетом 2:0 обыграла команду Ирака.

Сборная Иордании (16 очков) занимает второе место в группе B, гарантирующее прямое попадание на чемпионат мира.

Сборная Ирака, идущая третьей с 12 очками, лишилась шансов занять место в топ-2.

Ранее сообщалось, что сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу.