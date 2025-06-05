Эта страна впервые в истории сыграет на ЧМ по футболу

Сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг узбекистанские футболисты в гостях со счетом 0:0 сыграли вничью с командой ОАЭ в матче девятого тура группового этапа третьего раунда отбора на чемпионат мира 2026 года в азиатской зоне. В составе узбекистанской команды в матче приняли участие защитник казанского "Рубина" Рустам Ашурматов и полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Сборная Узбекистана набрала 18 очков и идет на втором месте в группе A. Идущая третьей команда ОАЭ (14 очков) лишилась шансов обойти узбекистанскую сборную. В заключительном туре сборная Узбекистана 10 июня дома сыграет с командой Катара, футболисты из ОАЭ в этот же день на выезде встретятся с командой Киргизии. Первое место в группе A занимает сборная Ирана, ранее досрочно вышедшая на чемпионат мира. Также на турнир 2026 года квалифицировались сборные Японии, Новой Зеландии и Аргентины.

Сборная Узбекистана провела первый матч в 1992 году, с 1994 года Футбольная ассоциация Узбекистана состоит в Азиатской конфедерации футбола и Международной федерации футбола. В том же году узбекистанская сборная выиграла Азиатские игры. Лучшим результатом команды на Кубке Азии является четвертое место на турнире 2011 года. Сборная Узбекистана стала третьей сборной страны постсоветского пространства, отобравшейся на чемпионат мира, ранее на мировых первенствах выступали сборные России (1994, 2002, 2014, 2018 годы) и Украины (2006 год).

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