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Месси поздравил сборную Азербайджана с победой на ЧМ по мини-футболу - ВИДЕО

Аргентинская суперзвезда Лионель Месси поздравил сборную Азербайджана с победой на чемпионате мира по мини-футболу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее Азербайджан выиграл ЧМ по мини-футболу.