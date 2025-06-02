https://news.day.az/sport/1757437.html Месси поздравил сборную Азербайджана с победой на ЧМ по мини-футболу - ВИДЕО Аргентинская суперзвезда Лионель Месси поздравил сборную Азербайджана с победой на чемпионате мира по мини-футболу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее Азербайджан выиграл ЧМ по мини-футболу.
Месси поздравил сборную Азербайджана с победой на ЧМ по мини-футболу - ВИДЕО
Аргентинская суперзвезда Лионель Месси поздравил сборную Азербайджана с победой на чемпионате мира по мини-футболу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее Азербайджан выиграл ЧМ по мини-футболу.
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