Месси поздравил сборную Азербайджана с победой на ЧМ по мини-футболу

Аргентинская суперзвезда Лионель Месси поздравил сборную Азербайджана с победой на чемпионате мира по мини-футболу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее Азербайджан выиграл ЧМ по мини-футболу.