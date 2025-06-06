Оппозиция потребовала отставки кабмина Чехии

Чешские оппозиционные парламентские политические движения ANO ("Акция недовольных граждан") и SPD ("Свобода и прямая демократия") потребовали отставки правительства Чехии из-за скандала с получением Минюстом биткойнов от осужденного за наркоторговлю.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет новостной портал Irozhlas.

Обсуждение обстоятельств принятия Минюстом в дар биткойнов на сумму 1 млрд крон (около €40 млн) вынесено на внеочередное заседание Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии, инициированное оппозицией. Председатель ANO, экс-премьер республики Андрей Бабиш раскритиковал кабмин и, согласно порталу, заявил, что настаивает на его отставке также и потому, что была подорвана международная репутация страны.

Из-за скандала с поста министра юстиции 6 июня подал в отставку Павел Блажек. Его преемницей стала Эва Декруа - заместитель председателя Гражданской демократической партии (ГДП), которую возглавляет действующий премьер-министр Петр Фиала. Декруа проинформировала о предстоящем аудите в ведомстве, чтобы очистить его от подозрений, наносящих ущерб. Фиала в свою очередь отверг как домыслы заявления оппозиции и некоторых СМИ, что руководство министерства приняло в дар биткойны со злым умыслом.