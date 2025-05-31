Биткоины от наркоторговца привели к отставке министра в Чехии

Министр юстиции Чехии Павел Блажек подал в отставку на фоне расследования о получении его ведомством биткоинов от осужденного наркоторговца Томаша Йиржиковского.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом пишет Bloomberg.

Государственные прокуроры начали проверку после продажи подаренной криптовалюты на сумму 1 млрд крон ($45 млн).

"Не знал о нарушениях, но не хочу вредить репутации правительства", - написал Блажек в соцсети X.

Блажек настаивал, что принятие подарка законно, так как "нет доказательств криминального происхождения". Премьер-министр Петер Фиала назвал отставку "ответственным шагом", хотя признал, что верит в добросовестность министра.

Как сообщает портал Deník N, в начале 2025 года суд согласился вернуть Йиржиковскому изъятую по его делу электронику, на которой находился биткоин-кошелек. При этом адвокат мужчины обратился к Блажеку, с которым давно знаком, с предложением от его клиента пожертвовать минюсту 30% этих биткоинов.

Министр согласился, и в итоге возглавляемое им ведомство получило 468 биткоинов из 1561. Общая стоимость цифровых монет в кошельке оценивалась в 3 млрд крон, тогда как на момент задержания Йиржиковского сумма составляла всего 16 млн крон.