В России возбуждено уголовное дело в отношении армянина-расиста

В России против армянского расиста Арега Щепихина возбуждено два уголовных дела.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Следственном комитете России.

Сообщается, что одно из дел возбуждено по статье о возбуждении ненависти либо вражды. В настоящее время Щепихин находится на допросе в Следственном комитете (СК) РФ. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об его аресте.

В СК РФ сообщили также, что возбуждено уголовное дело и в отношении лиц, похитивших Шепихина с Ярославского вокзала. Этим шестерым похитителям предъявлены обвинения в похищении людей и превышении должностных полномочий.

Настоящая фамилия Шепихина - Оганесян. Как выяснилось, он еще и является психом со справкой.

По словам его родственников он лежал в психбольнице минимум два раза за последние 10 лет.

Фамилия Щепихин принадлежит его бывшей жене. В браке они прожили два года, всё это время он не работал и жил за счёт супруги. Потом они развелись из-за неадекватного поведения Арега. У них есть общий сын.

Отметим, что армянский блогер опубликовал в соцсети видеообращение, оскорбляющее чеченцев и исламскую религию. После этого группа чеченцев в гражданской одежде задержала его на Ярославском вокзале Москвы, насильно посадила в машину и они скрылись с места происшествия. Инцидент на вокзале был снят на видео окружающими, и эти кадры вызвали общественный резонанс в России.