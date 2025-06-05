https://news.day.az/sport/1758265.html Мужская сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Швецию Мужская сборная Азербайджана по волейболу, участвующая в Серебряной Евролиге, сегодня отправилась в Швецию на матчи первого тура. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, свою первую игру в соревнованиях наша команда проведет шестого июня против принимающей страны Швеции. Следующий матч состоится седьмого июня.
Мужская сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Швецию
Мужская сборная Азербайджана по волейболу, участвующая в Серебряной Евролиге, сегодня отправилась в Швецию на матчи первого тура.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, свою первую игру в соревнованиях наша команда проведет шестого июня против принимающей страны Швеции.
Следующий матч состоится седьмого июня. Нашим соперником в этот день станет сборная Грузии.
Отметим, что матчи второго тура нашей сборной в Серебряной Евролиге пройдут в Азербайджане 13-15 июня, а третий тур - на Фарерских островах 20-22 июня.
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