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Азербайджанский боксер завоевал бронзовую медаль в Казахстане

Завершился молодежный международный турнир по боксу, проходивший в городе Туркестан, Казахстан. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана завершила соревнования с одной медалью. В составе нашей команды на пьедестал поднялся Хикмет Мамедов (50 кг). Он завоевал бронзовую медаль соревнований.