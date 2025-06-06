https://news.day.az/sport/1758606.html Азербайджанский боксер завоевал бронзовую медаль в Казахстане Завершился молодежный международный турнир по боксу, проходивший в городе Туркестан, Казахстан. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана завершила соревнования с одной медалью. В составе нашей команды на пьедестал поднялся Хикмет Мамедов (50 кг). Он завоевал бронзовую медаль соревнований.
Азербайджанский боксер завоевал бронзовую медаль в Казахстане
Завершился молодежный международный турнир по боксу, проходивший в городе Туркестан, Казахстан.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана завершила соревнования с одной медалью.
В составе нашей команды на пьедестал поднялся Хикмет Мамедов (50 кг). Он завоевал бронзовую медаль соревнований.
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