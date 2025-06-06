Мерц рассказал, обсуждал ли с Трампом ситуацию вокруг АдГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом не обсуждалась ситуация вокруг правой партии "Альтернатива для Германии", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Любопытным образом не прозвучало ни одного слова [по этой теме], у нас не было дискуссии по этому вопросу. Мое впечатление после встречи: они [администрация США] теперь чуть лучше информированы, какого рода партию представляет собой так называемая "Альтернатива для Германии", они теперь знают, что они [партия] не являются столпом трансатлантических отношений, которым претворяются", - сказал Мерц в интервью телеканалу CNN после встречи с Трампом в Вашингтоне.

Ранее мы сообщали, что Мерц заявил об ощутимых потерях автопрома Германии из-за пошлин США.