Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как ЕС использует "Радио Свобода" как средство идеологического давления.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Когда Европейский союз в мае 2025 года объявил о решении экстренно выделить 5,5 миллиона евро медиакорпорации "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", реакция казалась предсказуемой: в Брюсселе - аплодисменты, в Восточной Европе - тревога, в странах "целей вещания" - возмущение. Формально - акт поддержки свободы прессы, на деле - демонстративный шаг, исполненный не нейтральности, а геополитического расчёта.

Это решение, принятые в условиях бюджетного давления, социальных потрясений и роста радикальных настроений в самих странах ЕС, свидетельствует о глубинной трансформации европейской внешней политики: от универсализма ценностей к экспорту идеологий. Подмена США в качестве основного донора RFE/RL - это не просто восполнение финансового вакуума. Это - символическое перенятие функции политического миссионерства, когда Брюссель стремится не защитить журналистику, а закрепить своё право определять, что считать журналистикой, где и как.

Тем самым под вопрос ставится не только эффективность расходования средств европейских налогоплательщиков, но и сама моральная легитимность действий ЕС как глобального актора. Ибо когда средства, предназначенные для "свободы", используются для вещания в обход национальных законов, против воли государств и в явной политической цели, речь идёт уже не об информации, а о власти. Не о поддержке, а о вмешательстве. Не о ценностях, а о геостратегии под видом ценностей.

Радио Свобода - это медиаструктура, которая с момента своего основания в 1953 году создавалась и функционировала как инструмент идеологического противоборства с СССР. Её модель не имеет ничего общего с классическим понятием независимой журналистики: редакционная политика, финансирование, кадровая структура - всё это традиционно контролировалось из центров внешнеполитического влияния США. Несмотря на попытки ребрендинга, РСЕ/РС остаётся медиакорпорацией, политически ориентированной и глубоко зависимой от государственных бюджетов.

Именно это признал президент США Дональд Трамп, подписав в марте 2025 года указ о сокращении деятельности семи американских госагентств, включая USAGM - учредителя РСЕ/РС. Основанием послужило не только стремление к сокращению расходов, но и вывод о неэффективности и непрозрачности расходования средств, а также о превращении медиаресурсов в дублирующие и идеологически однобокие структуры, подменяющие реальные журналистские стандарты пропагандой.

Выделяя экстренное финансирование медиаплатформе, от которой сознательно отказалась администрация Трампа, Брюссель фактически пошёл вразрез с курсом своего главного стратегического партнёра. Это особенно примечательно на фоне заявлений самой Каи Каллас, которая регулярно подчёркивает "важность евроатлантического единства".

Возникает логичный вопрос: если США, имея все инструменты контроля, аудит и прямой интерес в деятельности РСЕ/РС, сочли целесообразным свернуть её активность, почему именно Европа должна компенсировать этот отказ? Это выглядит не как солидарность, а как своего рода идеологическая эскалация, направленная на разжигание конфликтов в информационном пространстве третьих стран - от Кавказа до Центральной Азии.

Миф о "страховке независимой журналистики

Одним из центральных тезисов, прозвучавших в обоснование решения Европейского союза о выделении экстренного финансирования медиакорпорации Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL), стало заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, охарактеризовавшей данный шаг как "страховку для независимой журналистики". Однако данная формулировка, при всей её внешней убедительности, не выдерживает критического анализа ни с точки зрения теории медиа, ни с позиций международного права, ни в рамках логики институциональной автономии СМИ.

Современная политология и медиасоциология исходят из того, что ключевым критерием независимости прессы выступает институциональная и финансовая автономия от государства и других центров власти. Согласно классическим определениям (см. Denis McQuail, Media Performance: Mass Communication and the Public Interest, 1992), независимая журналистика предполагает способность прессы осуществлять критическую функцию контроля (watchdog function) без внешнего давления, в том числе - экономического.

В этом контексте RFE/RL, находящееся на протяжении десятилетий в прямой зависимости от правительственного финансирования США (через Агентство по глобальным медиа - USAGM), а с 2025 года - дополнительно от экстренных субсидий Европейского союза, не может быть квалифицировано как независимое СМИ ни в структурном, ни в функциональном смысле. Такая модель финансирования нарушает один из базовых постулатов Халлина и Манчини (Daniel C. Hallin & Paolo Mancini, Comparing Media Systems, 2004), согласно которому независимость медиа невозможна без отделения редакционного контроля от политических и внешнеполитических центров власти.

Таким образом, риторика о "страховке для независимой журналистики" оказывается понятийной подменой: она узаконивает зависимость, представляя её как форму защиты.

Второй важный аспект - асимметричная трактовка аналогичных моделей вещания в зависимости от их происхождения. Международная практика последних лет демонстрирует устойчивую тенденцию, при которой медиаструктуры, финансируемые и управляемые правительствами "недружественных" государств - таких как Россия (RT, Sputnik), Китай (CGTN), Иран (PressTV) - рассматриваются в западном экспертном и политическом дискурсе как элементы гибридной войны, инструменты внешнего вмешательства и носители враждебной идеологии.

Соответствующие ограничения, вводимые против этих ресурсов (например, маркировка в качестве иностранных агентов, блокировка вещания в ЕС и США, санкции против редакторов и финансистов), базируются на тезисе, что финансирование СМИ из государственного бюджета автоматически предполагает их ангажированность и политическую предвзятость.

Однако в случае с RFE/RL - медиакорпорацией, существующей исключительно за счёт государственных субсидий США и ЕС, а также исторически выполняющей внешнеполитические задачи, - применяется прямо противоположная оценка. Она квалифицируется как "свободная пресса" и "независимый голос", хотя структура её управления, цели вещания и география аудитории указывают на то, что она функционирует как инструмент внешнего идеологического влияния.

Это явление - типичный пример двойных стандартов легитимации, подрывающих универсальность норм свободы слова и разрушительно действующих на международное доверие к понятию "независимых медиа" как таковых. Подобную проблематику поднимает, в частности, Monroe Price в работе Media and Sovereignty: The Global Information Revolution and Its Challenge to State Power (2002), где подчёркивается, что средства массовой информации, выходящие за пределы юрисдикции своих стран и финансируемые из внешнеполитических источников, не могут быть априори признаны нейтральными, даже если декларируют редакционную свободу.

Когда государственные или наднациональные структуры начинают использовать медиа как инструмент внешнеполитического воздействия, это приводит к размыванию границ между журналистикой и стратегической коммуникацией. В таком контексте медиаресурс теряет свою социальную функцию как институт общественного доверия и превращается в часть геополитической инфраструктуры.

В результате:

аудитории в странах вещания воспринимают такие СМИ как трансляторы чужой идеологии , а не как носителей объективной информации;

, а не как носителей объективной информации; уровень доверия к контенту резко снижается , что подтверждается как региональными, так и глобальными исследованиями (см. Edelman Trust Barometer, 2023; Reuters Institute Digital News Report, 2024);

, что подтверждается как региональными, так и глобальными исследованиями (см. Edelman Trust Barometer, 2023; Reuters Institute Digital News Report, 2024); государства-реципиенты информации усиливают меры контроля, что ведёт к росту цензуры и ограничению свобод, что, в свою очередь, парадоксально подрывает те самые демократические принципы, которые такие медиаструктуры призваны защищать.

Таким образом, поддержка "внешне управляемых" СМИ, функционирующих в информационном пространстве других государств, не только не способствует свободе прессы, но и стимулирует её деградацию, провоцируя циклы недоверия, сопротивления и контрмобилизации.

Заявление о "страховке для независимой журналистики", применительно к медиаресурсу, находящемуся в полной зависимости от политических решений иностранных правительств, - это не просто семантическое преувеличение. Это институциональный абсурд, легитимирующий под видом поддержки свободы слова системную внешнеполитическую инструментализацию медиа.

Такой подход не только дискредитирует саму идею медиа как четвёртой власти, но и наносит непоправимый ущерб международным стандартам информационного взаимодействия, превращая свободу слова в инструмент конкурентной борьбы, а не в универсальную ценность.

В условиях кризиса доверия к транснациональным институтам и роста глобальной поляризации, подобные практики лишь усиливают фрагментацию информационного пространства и ускоряют переход к модели постуниверсального мира, где каждый акт информационной коммуникации воспринимается не как поиск истины, а как операция влияния.

5,5 миллиона евро как проявление стратегической близорукости

RFE/RL - структура, изначально созданная в 1950-е годы в рамках программ психологической войны, координируемых Центральным разведывательным управлением США. Как отмечает Лок К. Джонсон в исследовании "America's Secret Power: The CIA in a Democratic Society" (Oxford University Press, 2000), радиостанции RFE/RL изначально выполняли функцию идеологического противовеса в рамках конфликта двух систем, а не классической журналистики, основанной на принципах плюрализма.

Современные механизмы её финансирования со стороны государственных структур США (через Агентство США по глобальным медиа, USAGM) и теперь уже ЕС трансформируют медиаплатформу в инструмент normative power - концепции, теоретически обоснованной Яном Маннерсом ("Normative Power Europe," 2002) и предполагающей экспорт европейских норм как форму геополитического давления.

Поддержка RFE/RL из бюджета ЕС не только расширяет зону идеологического вещания Брюсселя, но и противоречит принципу информационного самоопределения, закреплённому в Декларации ЮНЕСКО по основам международного культурного сотрудничества (1976), а также в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 59(1), провозглашающей "право народов свободно развивать свою культурную жизнь без внешнего давления".

Современная теория международных отношений (см. Nye, J. The Future of Power, 2011) трактует информационный суверенитет как составную часть государственного суверенитета в цифровую эпоху. Это означает:

право на контроль трансграничных информационных потоков;

защиту национального медийного ландшафта;

формирование собственных стандартов доступа к информации без внешнего диктата.

Поддержка RFE/RL нарушает эти принципы, поскольку:

1. Вещание ведётся в обход национальных разрешительных механизмов, нарушая законы о лицензировании вещания (например, Закон о СМИ Азербайджана, ст. 13-1; Закон Казахстана "О телевидении и радио", ст. 10);

2. Редакционная политика формируется вне правового поля стран вещания, что нарушает принцип территориальной юрисдикции;

3. Повестка RFE/RL носят отчётливо политизированный и идеологически предвзятый характер, ориентированный на дестабилизацию легитимных институтов власти в странах с "альтернативной" моделью развития.

Таким образом, Европейский союз де-факто действует как субъект транснационального вещания без согласия суверенного адресата. Такая практика подпадает под определение вмешательства, как это формулируется в Международном правовом руководстве ООН по вопросам кибербезопасности и информационного пространства (UNIDIR, 2023).

Официальные представители ЕС, включая еврокомиссара по вопросам ценностей и прозрачности Веру Йоурову, настаивают на том, что финансирование RFE/RL необходимо для защиты "свободы слова в условиях растущего авторитаризма" (заявление на слушаниях Европарламента, март 2025 г.).

Однако эмпирические исследования (см. Carothers, T. Aiding Democracy Abroad, 1999) показывают, что внешнее финансирование медиаструктур в странах с переходной политической системой:

редко ведёт к демократизации , особенно в отсутствии социальных институтов;

, особенно в отсутствии социальных институтов; провоцирует легитимизацию авторитарных практик под предлогом защиты от внешнего вмешательства;

под предлогом защиты от внешнего вмешательства; усиливает цензуру и вызывает обратный эффект мобилизации элит против Запада.

Яркий пример - Центральная Азия. За последние 30 лет структуры, такие как USAID, IREX, National Endowment for Democracy, European Endowment for Democracy и Фонд Сороса инвестировали в развитие независимых СМИ десятки миллионов евро. Тем не менее:

В странах региона наблюдается рост авторитарных тенденций;

Усиливается законодательный контроль над медиа (см. поправки в законы о НКО и СМИ в Казахстане и Узбекистане 2022-2024 гг.);

Обостряется исламский радикализм и усиливается "информационная замкнутость" общества.

Сходные последствия наблюдались в Афганистане, где спонсируемые США и ЕС радиостанции (включая "Radio Azadi", филиал RFE/RL) стали восприниматься как инструменты культурного империализма и, по мнению ряда аналитиков (см. Rubin, B. The Fragmentation of Afghanistan, 2002), способствовали делегитимации международного вмешательства в период 2000-2021 гг.

Финансирование RFE/RL не является изолированным случаем. Он отражает более широкую тенденцию трансформации ЕС из экономико-правового объединения в морально-нормативный проект, действующий по принципу "экстерриториального императива".

Нынешний дискурс Брюсселя - это риторика универсальных ценностей, за которой стоит воля к стандартизации, а не диалогу. Особенно это видно в активизации таких структур, как European External Action Service (EEAS), European Endowment for Democracy (EED) и European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats.

Эти институты:

участвуют в формировании редакционной политики СМИ за пределами ЕС;

проводят тренинги для "лояльных" журналистов (включая программы, поддерживаемые Фондом Конрада Аденауэра, Международным центром журналистики ICFJ и др.);

координируют стратегическую коммуникацию в странах Восточного партнёрства и Балкан.

Нарушение принципа accountability внутри самого ЕС ставит под сомнение легитимность подобных интервенций. На фоне:

сокращения бюджета на культурные программы в странах Южной Европы;

в странах Южной Европы; роста социального неравенства (см. отчёт Eurostat за 2024 г.);

(см. отчёт Eurostat за 2024 г.); миграционного кризиса, усугубляющего давление на системы здравоохранения и образования -

всё больше граждан, особенно в Италии, Греции, Венгрии и Болгарии, задаются вопросом: почему миллионы евро уходят на идеологические проекты за пределами ЕС, в то время как внутренние проблемы остаются нерешёнными?

ЕС инвестирует в иллюзии, а не в ценности

Европейский союз, стремясь сохранить образ глобального защитника демократии, совершает стратегическую ошибку, полагая, что информационное влияние можно купить - через экстренные гранты, бюджетные инъекции и искусственное продление жизни давно устаревших медиаструктур. В решении о выделении 5,5 миллиона евро медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) ЕС исходит из ложной посылки: будто пропагандистское вещание может заменить реальную дипломатию, институциональное доверие и долгосрочные отношения с обществами других стран. Это - не защита свободы слова, это её узурпация в политических интересах.

Вместо того чтобы направлять средства в реальные, локальные, независимые редакции, которые работают в полевых условиях, понимают специфику местных культур, рискуют и зачастую подвергаются цензуре и преследованиям - Европейский союз делает ставку на громоздкую, бюрократическую, сильно политизированную корпорацию, основанную в годы холодной войны и никогда от этих корней не отрёкшуюся.

Поддерживая РСЕ/РС, ЕС сознательно инвестирует в структуру, которая не просто не интегрирована в информационные экосистемы стран, на которые вещает, но в ряде случаев - откровенно враждебна по отношению к ним. Эти ресурсы не способствуют развитию медиаплюрализма, а напротив - навязывают одну, внешне утверждённую точку зрения, чаще всего полностью совпадающую с политической линией Брюсселя, Берлина или Вашингтона.

Такой подход разрушает саму суть журналистики как института публичного доверия. Журналистика перестаёт быть средством общественного контроля и трансформации - она становится оружием внешнеполитического давления, завернутым в красивую обёртку "свободы слова".

Факты говорят сами за себя. РСЕ/РС за последние годы не раз становилось объектом критики - не только со стороны недемократических режимов, но и со стороны независимых медианаблюдателей, исследовательских центров, аналитиков, которые указывали на редакционные перекосы, идеологическую односторонность, закрытую структуру управления и отсутствие подотчётности.

Такой медиаресурс не может быть доверенным источником информации, и чем больше средств вливается в его поддержку, тем более очевидной становится его функция - не просветительская, а инструментальная. В глазах миллионов людей в странах Кавказа, Центральной Азии, Восточной Европы, Ирана, Афганистана и Пакистана, где работает "Свобода", она давно уже не символ свободы, а рупор чужой воли.

ЕС, вкладываясь в такую структуру, разрушает свою репутацию как нейтрального игрока, продвигающего универсальные ценности, и рискует окончательно закрепиться в сознании внешнего мира как информационный гегемон, действующий по логике "или с нами, или против нас".

Европа сталкивается сегодня с невиданным вызовом - кризисом доверия к медиа в глобальном масштабе. Постправда, фейковые новости, конспирология, политическая поляризация - всё это требует комплексной, умной, образовательной работы с аудиториями. Это означает:

инвестиции в медиаграмотность на местах;

на местах; поддержку местных редакций и гражданских журналистов;

и гражданских журналистов; финансирование расследовательской журналистики , открывающей коррупцию и злоупотребления;

, открывающей коррупцию и злоупотребления; создание платформ для межкультурного диалога, а не монолога в духе "мы знаем лучше".

Но вместо этого ЕС идёт по наименьшему сопротивлению, поддерживая институцию, которая во многих регионах воспринимается не как "независимая журналистика", а как транслятор европейской морали, упакованной в чуждую форму. Это не защита свободы слова - это информационная колонизация, пусть и в мягкой, либеральной обёртке.

В краткосрочной перспективе Европа может считать себя "гуманистом", который спасает важный медиаресурс от краха. Но в долгосрочной перспективе такие действия:

усиливают антиевропейские настроения в регионах вещания;

в регионах вещания; дают дополнительный козырь авторитарным режимам , которые теперь получают реальное основание называть ЕС информационным интервенционистом;

, которые теперь получают реальное основание называть ЕС информационным интервенционистом; снижают легитимность других европейских программ , которые действительно направлены на укрепление гражданского общества;

, которые действительно направлены на укрепление гражданского общества; порождают цинизм внутри самого европейского общества, где избиратели всё чаще замечают двойные стандарты: в одном случае Брюссель борется с пропагандой, в другом - сам её финансирует.

В результате ЕС рискует потерять не только деньги, но и моральный капитал, который ещё недавно был его сильнейшей стороной.

Информационное влияние невозможно купить. Его нельзя экспортировать контейнерами, вещательными мощностями и дотационными медиа. Оно строится через отношения, открытость, участие, эмпатию и подотчётность. И пока Европейский союз будет финансировать медиакорпорации, которые не воплощают эти принципы, он будет проигрывать.

Пропаганда, пусть и под флагом демократии, остаётся пропагандой. И если Европа хочет быть услышанной, ей нужно говорить не громче, а честнее. Поддержка РСЕ/РС - это не шаг к свободе слова, это шаг от неё. Это ошибка не только стратегическая, но и моральная.

А за моральные ошибки, как показывает история, расплачиваются всегда. И не только финансами.

Политика финансирования медиаресурсов за пределами своей юрисдикции ставит ЕС в противоречивое и потенциально саморазрушительное положение. С одной стороны, Брюссель осуждает любое внешнее вмешательство в собственные выборы, медиа и общественные дискуссии. С другой - сам инициирует вмешательство в политическое сознание других народов, маскируя это под "поддержку независимой журналистики".

Подобная двойственность разрушает моральный авторитет Европы, который был её главным дипломатическим ресурсом после Второй мировой войны. И если эта тенденция продолжится, Евросоюз рискует превратиться из посредника между цивилизациями в одну из сторон конфликта - нормативного, информационного и геополитического.

Европа не имеет права требовать от других уважения к свободе, которую она сама превращает в инструмент давления. Свобода слова, политическая нейтральность и уважение к суверенитету не могут быть избирательными. Они либо универсальны - либо фиктивны.

5,5 миллиона евро - это не просто деньги. Это политическое заявление. И оно говорит не о свободе, а о попытке её контролировать.