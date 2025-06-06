Арбитра из Италии отстранили за оскорбление в адрес футболиста

Итальянского судью Габриэля Каджари дисквалифицировали за пожелание футболисту "Про Сесто" Алессандро Сале заболеть раком.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел 24 ноября 2024 года во время матча Серии D между "Миланом" и "Про Сесто". Игрок по ходу встречи попросил тренера о замене, потому что арбитр его оскорблял и, в частности, желал ему заболеть раком.

Суд Итальянской федерации футбола провел слушания 5 июня 2025-го. В результате было принято решение отстранить Каджари на два года.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок "Арсенала" осуждён за контрабанду наркотиков.