В США запускается сервис по «дизайну» будущего ребенка

Американский стартап Nucleus заявил о запуске революционного сервиса, позволяющего родителям выбирать характеристики будущего ребёнка ещё до его рождения.

С помощью ЭКО и специального алгоритма пара может подобрать эмбрион с желаемыми параметрами: от пола и внешности до уровня IQ и предрасположенности к заболеваниям, передает Day.Az.

Как это работает?

Загрузка данных - клиника ЭКО передаёт генетическую информацию эмбрионов в Nucleus.

Анализ - алгоритм обрабатывает данные и определяет ключевые характеристики: пол, рост, цвет глаз и волос, склонность к определённым болезням, а также предполагаемый уровень интеллекта.

Выбор - родители получают подробный отчёт и решают, какой эмбрион имплантировать.

Стоимость услуги - $5999 (около 470 тыс. рублей). Однако проверить, насколько точными были прогнозы, можно будет только через 15 лет, когда ребёнок подрастёт.

Технология вызывает бурные споры. Сторонники называют это прорывом в репродуктивной медицине, который позволит избежать наследственных болезней и даст родителям больше контроля.

Критики же опасаются, что сервис откроет путь к "дизайнерским детям", усилит социальное неравенство и поставит под угрозу саму идею естественного зачатия.

Доктор Эмили Картер, биоэтик из Стэнфорда:

"Мы вступаем на скользкий путь. Где граница между лечением и улучшением? Не превратим ли мы детей в товар с заданными параметрами?"

Nucleus уже сотрудничает с несколькими клиниками в США, но пока сервис доступен только для состоятельных родителей. В будущем компания планирует расширить анализ, включив в него больше генетических маркеров.

Остаётся вопрос: станет ли это новой нормой или запрещённым экспериментом? Время покажет.

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