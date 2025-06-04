Нейрохирург признал существование души

Американский нейрохирург Майкл Эгнор провел семь тысяч операций и пришел к выводу, что у людей есть душа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

69-летний врач, работающий в Университете Стоуни-Брук, Нью-Йорк, США, признал существование души после наблюдений за пациентами с тяжелыми повреждениями мозга. Особенно его поразила девочка, нормально развивавшаяся при отсутствии половины мозговой ткани - вместо нее была спинномозговая жидкость.

"Если убрать половину компьютера, он перестанет работать. С мозгом все иначе", - отмечает Эгнор. Доказательствами своих идей он считает примеры сиамских близнецов, которые, несмотря на общие участки мозга, сохраняют разные личности и индивидуальность. В своей книге "Бессмертный разум" хирург приводит случай с женщиной, пережившей клиническую смерть во время операции. Она подробно описала "встречу с предками", убедившими ее вернуться в тело.

По его словам, по-настоящему задуматься о душе его заставила одна из операций по удалению опухоли из лобной доли мозга. "Пациентка оставалась в полном сознании и вела себя совершенно нормально во время всей процедуры, - вспоминает Эгнор. - Я удалял значительную часть мозга, а она продолжала спокойно со мной беседовать. Это заставило меня задуматься: если разум может нормально функционировать при удалении части мозга, то какова же истинная связь между сознанием и мозгом?"

Эгнор убежден: душа есть не только у людей, но и у животных, и даже деревьев. "Разница в том, что человеческая душа способна к абстрактному мышлению", - подчеркивает он.