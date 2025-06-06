Театрализованное шоу в Баку "Цирк для малышей" подарит праздник всей семье
29 июня в 11:00 на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли развернётся по-настоящему волшебное представление - спектакль "Цирк для малышей", который порадует не только самых юных зрителей, но и взрослых, сообщает Day.Az.
Яркие световые эффекты, захватывающие трюки жонглёров и фокусников, волшебные птицы, мастера иллюзий и забавные дрессированные пудели - всё это создаст атмосферу настоящего чуда и радости. Вас ждёт красочное шоу, где каждый момент полон удивления и восторга.
Приходите всей семьёй - улыбки и хорошее настроение гарантированы!
Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/kids/circus-for-kids-25/158721
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