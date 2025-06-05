Azercell об изменениях по тарифам

Информация о новом подходе компании Azercell к использованию карт для пополнения баланса вызвала обсуждения. Согласно распространившейся информации, предполагается, что использование карт будет ограничено суммой, потраченной на пополнение баланса, то есть будет применяться принцип "1 манат - 1 день".

А как на самом деле будут определяться новые тарифы для разговоров? По каким правилам будет применяться новый подход к сохранению активности номера и как будет регулироваться срок использования?

В ответ на запрос Trend в Azercell сообщили, что с 19 июня 2025 года будет внедрён новый подход к использованию карт для пополнения баланса для номеров на предоплатной основе (SimSim), передает Day.Az.

Было отмечено, что в рамках этого изменения необходимость регулярного пополнения баланса устраняется. "Так, при наличии достаточных средств на балансе ежемесячная абонентская плата за тарифный пакет будет автоматически списываться, и номер останется активным в двустороннем порядке в течение 30 дней, а затем ещё в течение 90 дней - в одностороннем (то есть абонент сможет принимать входящие звонки и SMS)", - сказали в компании.

Каковы преимущества нового подхода?

Согласно информации, преимущество нового подхода заключается в том, что в течение срока действия тарифа абонент сможет не только сохранять свою линию в двусторонне активном режиме, но и в полной мере пользоваться минутами и интернет-пакетом своего тарифа.

"Например, в любом тарифном пакете стоимостью 2 маната абоненту за плату предоставляются 25 минут внутрисетевого общения и 250 МБ интернета. Для сравнения: до изменений абонент, использующий эти тарифы, должен был пополнить баланс минимум на 5 манатов для поддержания активности номера в течение 30 дней, а на более длительный период - 10 манатов (на 60 дней) и 25 манатов (на 90 дней)", - сказали в компании.

По каким тарифам будет применяться изменение?

Было отмечено, что с 1 июля 2025 года для всех номиналов (1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 манатов) установлены новые сроки использования.

"Однако, как и ранее, после окончания срока действия карты номер абонента в течение 90 дней остаётся открытым в одностороннем режиме (то есть клиент может принимать входящие звонки и SMS)", - сказали в "Azercell".

Кроме того, для некоторых тарифов предоплатных (SimSim) номеров будет прекращён приём новых подключений. Так, учитывая более выгодные для абонентов альтернативные тарифные пакеты (например, "Supersən"), с 1 июля 2025 года будет прекращен прием новых подключений к теряющим актуальность тарифным пакетам "Azercellim", "Bölgə", "GəncSim", "Sadə6", "GəncOl həftəlik", "GəncOl 6" и "GəncOl 9". При этом изменения не коснутся текущих клиентов, которые уже пользуются этими тарифами. Если до 1 июля 2025 года абоненты самостоятельно не откажутся от этих пакетов и не перейдут на другой тариф, они смогут продолжать пользоваться указанными тарифными пакетами", - подчеркнули в компании.

Как регулируется законодательством новый подход "Azercell"к использованию карт для пополнения баланса?

Было отмечено, что вышеуказанные изменения соответствуют условиям абонентского договора, а также законодательству Азербайджанской Республики.

"В соответствии с пунктом 2.7 абонентского договора, тарифы могут меняться Azercell в одностороннем порядке с обязательным уведомлением абонента не менее чем за 30 календарных дней. В случаях, связанных с особенностями услуг, определёнными сроками, праздничными и другими важными датами, а также кампаниями, акциями и другими мероприятиями, охватывающими определённые группы или категории абонентов, уведомление должно быть направлено не менее чем за 10 календарных дней. Если для абонентов создаются более выгодные, льготные и удобные условия, изменения могут быть внесены немедленно или в любое время по усмотрению Azercell с уведомлением через средства массовой информации в порядке, установленном настоящим договором. Все изменения осуществляются в соответствии с действующим законодательством", - добавили в компании.