Apple выпустит игровое приложение и сервис для работы с PDF-файлами

Apple готовит отдельное приложение Games в iOS 26, но эксперты называют его разочаровывающим.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на Bloomberg.

Согласно заметке Марка Гурмана из Bloomberg, в рамках грядущей конференции для разработчиков WWDC 2025 Apple представит новое предустановленное приложение Games для iOS 26. Оно будет включать пять вкладок: Home, Arcade, Play Together, Library и Search, а его интерфейс будет чем-то напоминать App Store, но с упором на мобильные игры.

По словам Гурмана, новое приложение объединит проекты из Apple Arcade и классические игры из App Store. Однако аналитик называет приложение разочаровывающим, указывая на ограниченность нововведений.

При этом вкладка Games в App Store никуда не денется, а новое приложение, скорее всего, заменит устаревший Game Center - сервис, ранее позволявший отслеживать достижения в играх и соревноваться в таблицах лидеров. Сервис Game Center как отдельное приложение пропал из iOS еще в 2016 году, после чего его функции остались только в настройках и внутри игр.

Кроме Games, в iOS 26 появится еще одно новое предустановленное приложение - Preview, предназначенное для работы с PDF-документами. Презентация всех нововведений ожидается уже на следующей неделе.