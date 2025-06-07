В ряде рек Азербайджана повысилась водность

В связи с продолжающимися в регионах Азербайджана интенсивными осадками в некоторых реках повысился уровень воды.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Согласно информации, в протекающих по территории Большого Кавказа реках Гарасучай уровень воды поднялся на 63 см, Вельвелечай - на 12 см, Гудиалчай - на 5 см, Катехчай - на 3 см; реках Малого Кавказа Эсрикчай - на 4 см, Кюрекчай - на 3 см, Заямчай - на 2 см; Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов Гуручай - на 11 см.

Кроме того, в реке Тертерчай зафиксировано повышение уровня воды на 5 см, Тутгунчай - на 3 см, в нижнем течении реки Куры - в Кюр-Зардабе - ​​на 10 см, Кюр-Сурре и Кюр-Банке - на 11 см, Кюр-Ширване - на 20 см, Кюр - Сальяне - на 45 см.

Ранее мы сообщали, что в Баку ожидаются дожди.