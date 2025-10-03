"Карабах" в списке лидеров

Официальная страница Лиги чемпионов УЕФА в Facebook после второго тура опубликовала список команд, набравших больше всего очков.

Как сообщает Day.Az, азербайджанский клуб "Карабах" с 6 очками занял в этом рейтинге 6-е место.

Так, агдамский представитель сумел забить 5 мячей в ворота соперников в матчах против "Бенфики" и "Копенгагена".

Напомним, по итогам второго тура лишь 6 команд одержали победы в обеих встречах, и среди них - "Карабах".

Следует отметить, что по регламенту Лиги чемпионов команды, занявшие первые 8 мест, напрямую выходят в 1/8 финала. Клубы, расположившиеся с 9-го по 24-е места, проходят в раунд плей-офф, а команды с 25-го по 36-е завершают выступления в еврокубках.