Игры стран СНГ: команда Азербайджана по батутной гимнастике завоевала серебряную медаль

Во второй день соревнований по прыжкам на батуте на III Играх стран СНГ завершился квалификационный этап среди женских, мужских и смешанных пар в синхронной программе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в синхронной программе Азербайджан был представлен ​​в трех категориях: женские пары - Сельджан Махсудова и Шафига Гумбатова, мужские пары - Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов, смешанные пары - Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов.

На церемонии награждения в командном зачете представители Азербайджана Магсуд Махсудов, Мехди Алиев, Ниджат Мирзоев и Гусейн Аббасов были награждены серебряными медалями.