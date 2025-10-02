https://news.day.az/sport/1785168.html Игры стран СНГ: команда Азербайджана по батутной гимнастике завоевала серебряную медаль - ФОТО Во второй день соревнований по прыжкам на батуте на III Играх стран СНГ завершился квалификационный этап среди женских, мужских и смешанных пар в синхронной программе.
Во второй день соревнований по прыжкам на батуте на III Играх стран СНГ завершился квалификационный этап среди женских, мужских и смешанных пар в синхронной программе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в синхронной программе Азербайджан был представлен в трех категориях: женские пары - Сельджан Махсудова и Шафига Гумбатова, мужские пары - Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов, смешанные пары - Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов.
На церемонии награждения в командном зачете представители Азербайджана Магсуд Махсудов, Мехди Алиев, Ниджат Мирзоев и Гусейн Аббасов были награждены серебряными медалями.
