https://news.day.az/world/1785162.html Антиазербаджанский политик из Польши будет арестован Антиазербаджанский политик из Польши Томаш Лех Бучек будет арестован. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил он сам. "Суд постановил заключить меня в тюрьму на три месяца. По ходатайству Почетного консула Армении Грачии Бояджяна", - заявил он.
На уточняющий вопрос о том, окончательное ли это решение суда или оно подлежит обжалованию он ответил: "Да, это окончательное решение".
Отметим, что Томаш Лех Бучек является ярым сторонником армянских реваншистов.
