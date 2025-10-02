На суде представлены документы по ракетным обстрелам азербайджанских районов армянами во время войны

2 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, а также военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Сначала показания дал потерпевший Ильхам Мамедов. Он рассказал, что 10 мая 2002 года, находясь на военной службе, он был схвачен вооруженными силами Армении на равнине Харамы при движении на пост. И. Мамедов заявил, что в тот момент он был безоружен. Военнослужащие армянских вооруженных сил избили его и подвергли пыткам. Он отметил, что один из избивавших его офицеров проявил особую жестокость. Потерпевший рассказал, что позже узнал имя этого офицера, и его звали Левон.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший указал на обвиняемого Левона Мнацакяна и заявил, что именно он совершил зверства: "Он ударил меня кулаком по голове, а затем прикладом автомата. Он вывел меня на окоп и открыл огонь из автомата. В тот момент я стоял спиной к позициям Азербайджанской армии. Он заставил меня встать на такое место, откуда наши могли бы меня незаметно расстрелять. Затем они силой заставили меня пройти по минным полям".

Потерпевший также ответил на вопросы начальника отдела защиты государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, а также других государственных обвинителей - Тараны Мамедовой и Вюсала Абдуллаева. И. Мамедов рассказал, что неделю находился под стражей на территориях Азербайджана, находившихся в то время под оккупацией армянских вооруженных сил. Затем его отправили в Армению. После 6 месяцев и 15 дней содержания под стражей он был передан Азербайджану.

Отвечая на вопросы защиты, потерпевший заявил, что не знал Л. Мнацаканяна до того, как тот попал в плен и не знал его должности на тот момент. "Однако исходя из отношения к нему в то время, предполагаю, что он занимал должность начальника штаба", - добавил он.

Отвечая на вопросы Левона Мнацаканяна, он заявил, что родился в 1973 году и на момент пленения был старшим лейтенантом. Потерпевший рассказал: "Когда я окончил Азербайджанский сельскохозяйственный институт, мне присвоили звание офицера. Там была военная кафедра".

Он добавил, что во время службы сначала служил в тылу, а затем был отправлен на передовую. Он попал в плен вскоре после увольнения.

Обвиняемый Л. Мнацаканян подтвердил, что подобный инцидент имел место в 2002 году, то есть, был захвачен в плен азербайджанский военнослужащий. Он отметил, что военнослужащий был взят под следствие, допрошен следователями, а затем передан соответствующим органам. Кроме того, обвиняемый утверждал, что к задержанному не применялись пытки, ему давали воду и хлеб.

Отвечая на вопросы прокурора, защищающего государственное обвинение, Л. Мнацаканян заявил, что не знает, был ли задержанный в тот момент азербайджанец И. Мамедовым или нет, и, что он его не опознал. Позже адвокат обвиняемого Меликсета Пашаяна обратился в суд с ходатайством о предоставлении ему конфиденциальной встречи. Судья Зейнал Агаев заявил, что условия для этого будут созданы во время перерыва.

Затем обвиняемый Давид Ишханян обратился в суд с ходатайством о предоставлении ему списка международных организаций и медиа, зарегистрированных в Азербайджане. Председательствующий на суде судья заявил, что этот вопрос не относится к юрисдикции и деятельности суда. Он отметил, что в Азербайджане нет никаких проблем с деятельностью международных организаций. Эти организации действуют на законных основаниях и с уважением относятся к законодательству страны. Адвокат, защищающий его права, может предоставить ему список этих организаций.

Судья также сообщил Давиду Ишханяну, что видеоинтервью бывшего заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна, показанное на одном из предыдущих заседаний и использованное в качестве доказательства по делу, также будет загружено на планшеты обвиняемых.

Отметим, что после изучения интервью в суде Давид Ишханян ходатайствовал о полной загрузке видеоматериала на планшеты обвиняемых.

Судебный процесс продолжился оглашением документов по уголовным делам.

Сначала были оглашены документы об убийствах и ранениях азербайджанцев в результате обстрела вооруженных сил Армении, а также об инцидентах, произошедших в результате минных провокаций.

Затем были оглашены документы по фактам преступлений, совершенных остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями 19-20 сентября 2023 года.

В суде также были оглашены документы, подтверждающие гибель и ранения мирных жителей в результате подрыва мин и других взрывных устройств на освобожденных от оккупации территориях.

Также были оглашены документы по делу об убийстве тележурналиста Мустафаева Чингиза Фуад оглу (ему было присвоено посмертно звание "Национальный герой Азербайджана" - ред.).

В судебном заседании были оглашены документы, подтверждающие военную операцию, проведенную в селе Дашалты Шушинского района 26 января 1992 года, нападение на тепловоз ТЭМ-2-7065 на железнодорожной линии Газах-Бархударлы 23 апреля 1992 года, обстрел железнодорожной станции Бархударлы 9 сентября 1991 года и другие факты.

Кроме того, были оглашены документы, касающиеся обстрела Тертерского района во время Отечественной войны, особо крупного ущерба, причиненного ОАО TərtərPambıq, обстрела Физулинского, Бейляганского, Геранбойского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского, Джебраильского районов (село Джоджуг Марджанлы - ред.) и города Нафталан во время Отечественной войны.

В суде также были оглашены документы, касающиеся ракетного обстрела Евлахского района и села Горан Геранбойского района во время Отечественной войны, обстрела города Мингячевир и ракетного обстрела Сиязаньского, Кюрдамирского и Габалинского районов 22 октября 2020 года.

Далее были оглашены документы, касающиеся разрушений, совершенных вооруженными силами Армении на оккупированных территориях, ущерба частным домам, нежилым объектам и объектам культурного наследия.

В суде также были оглашены документы, касающиеся масштабного ущерба, нанесенного лесному фонду Лачинского района, разрушения домов в Лачинском районе и других населенных пунктах.

Были также оглашены документы, касающиеся незаконного заселения населения, контрабанды оружия на территорию Карабаха и использования фосфорных снарядов.

Исследование документов сопровождалось фотографиями из уголовных дел.

Судебный процесс продолжится 3 октября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.