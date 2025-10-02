https://news.day.az/azerinews/1785163.html MDB Oyunları: Batut gimnastikası üzrə Azərbaycan komandası gümüş medal qazanıb - FOTO III MDB Oyunlarında batut gimnastikası üzrə yarışın ikinci günündə qadın, kişi və qarışıq cütlüklərin sinxron proqramda təsnifat mərhələsi yekunlaşıb.
MDB Oyunları: Batut gimnastikası üzrə Azərbaycan komandası gümüş medal qazanıb - FOTO
III MDB Oyunlarında batut gimnastikası üzrə yarışın ikinci günündə qadın, kişi və qarışıq cütlüklərin sinxron proqramda təsnifat mərhələsi yekunlaşıb.
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından Day.Az-a verilən məlumata görə, ölkəmiz sinxron proqramda üç kateqoriyada təmsil olundu: qadın cütlüklər - Selcan Mahsudova və Şəfiqə Hümbətova, kişi cütlük Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasov, qarışıq cütlük - Selcan Mahsudova və Maqsud Mahsudov.
Komanda hesabında baş tutan mükafatlandırma mərasimində təmsilçilərimiz Maqsud Mahsudov, Mehdi Əliyev, Nicat Mirzəyev və Hüseyn Abbasov gümüş medalın sahibi oldular.
