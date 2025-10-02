Эта страна теряет позиции по продолжительности жизни

Еще в начале 1970-х годов Швеция занимала первое место в мире по средней продолжительности жизни человека.

Как передает Day.Az, сегодня эта страна опустилась на десятую позицию, уступая Италии, Испании и Японии.

По словам доцента Каролинского института Карин Модиг, Швеция рано добилась снижения младенческой смертности и долгое время сохраняла преимущество. Сейчас смертность среди детей остается одной из самых низких в мире (0,2 процента), поэтому причина отставания кроется в старших возрастных группах.

Особенно заметно, что у людей старше 85 лет риск смерти в Швеции выше, чем во многих других странах. Предварительные исследования показывают, что самые уязвимые пожилые - с большими потребностями в уходе - живут дольше в Японии и Южной Европе.

"Мы знаем, что в Японии и Швеции есть культурные различия в уходе за пожилыми и отношении к жизнеподдерживающим мерам. Например, если пожилой человек в Швеции перестает есть, мы, как правило, не ставим ему зонд, а уважаем его выбор", - объясняет К. Модиг.

Среди возможных объяснений - раннее распространение курения среди шведских женщин, более тяжелое "двойное бремя" работы и семьи, а также различия в питании.

Эксперты сходятся во мнении, что если Швеция хочет вновь войти в число стран с самой высокой продолжительностью жизни, необходимо сосредоточиться на здоровье и уходе за пожилыми людьми. Среди молодежи смертность настолько низка, что улучшать там почти уже и нечего.