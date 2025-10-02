Штрафует ли компания по услугам такси водителей за отказ от заказов с оплатой картой?

В Азербайджане компания по услугам такси Bolt начала принимать меры против необоснованной отмены заказов с оплатой картой водителями. Как пишут пользователи соцсетей, за такие действия к водителям применяются штрафы. По их утверждениям, если водитель принимает заказ с оплатой картой, а затем отменяет его, с его баланса списывается определенная сумма. Этот шаг направлен на повышение уровня удовлетворенности клиентов и стабильную работу платформы. Также в публикациях отмечается, что у некоторых водителей на счетах неожиданно образовались отрицательные балансы.

Как передает Day.Az, в Bolt по этому поводу сообщили Trend, что отмена поездки из-за того, что она оплачивается картой, считается недопустимой.

В компании подчеркнули, что в таких случаях пассажирам рекомендуется пожаловаться через приложение: "Служба поддержки Bolt рассматривает жалобу, и если факт подтверждается, с водителем устанавливается связь и принимаются необходимые меры".

Кроме того, в Bolt отметили, что у водителей нет объективных причин отказываться от заказов с оплатой картой.

"Водители могут ежедневно выводить заработанные средства через банковскую карту. Если отказ от заказа с оплатой картой подтверждается в ходе проверки, в соответствии с правилами Bolt может быть применена финансовая санкция до 50 манатов за каждый такой случай. При повторных нарушениях водитель может быть ограничен в доступе к услугам Bolt (заблокирован)", - добавили в компании.