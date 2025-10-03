Кейт Миддлтон полетала на авиасимуляторе на базе ВВС

Принцесса Кейт Миддлтон в сером костюме посетила базу Королевских ВВС Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People.

43-летняя принцесса Уэльская появилась в приталенном сером костюме в клетку от бренда Bella Freud.

Образ дополнили серый топ Alexander McQueen, туфли на высокой шпильке, серьги с сапфирами и бриллиантами из коллекции принцессы Дианы и золотая брошь в виде крыла ВВС. Кейт Миддлтон заглянула в новый учебный центр, где ей предложили испытать авиасимулятор полетов.