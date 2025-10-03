В российском городе рухнул колледж

В российском городе обрушился трёхэтажный колледж за пару часов до занятий.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во Владивостоке ранним утром частично развалился учебный корпус Промышленного колледжа энергетики и связи. К счастью, студенты и преподаватели ещё не успели прийти, в результате никто не пострадал.

Обрушились сразу три этажа здания, это произошло во время проведения строительных работ.