https://news.day.az/world/1785227.html В российском городе рухнул колледж - ВИДЕО В российском городе обрушился трёхэтажный колледж за пару часов до занятий. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во Владивостоке ранним утром частично развалился учебный корпус Промышленного колледжа энергетики и связи. К счастью, студенты и преподаватели ещё не успели прийти, в результате никто не пострадал.
В российском городе рухнул колледж - ВИДЕО
В российском городе обрушился трёхэтажный колледж за пару часов до занятий.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Во Владивостоке ранним утром частично развалился учебный корпус Промышленного колледжа энергетики и связи. К счастью, студенты и преподаватели ещё не успели прийти, в результате никто не пострадал.
Обрушились сразу три этажа здания, это произошло во время проведения строительных работ.
