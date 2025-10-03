Почему банки стали давать меньше ипотечных кредитов?

Азербайджанский Центробанк сообщает, что за первые восемь месяцев 2025 года объем средств, поступивших в Фонд ипотеки и кредитных гарантий Азербайджанской Республики, практически остался на уровне аналогичного периода прошлого года, однако доля облигационных эмиссий увеличилась.

Если в первые восемь месяцев 2024 года в распоряжение Фонда поступило 416 миллионов манатов, то за тот же период 2025 года эта сумма выросла до 448 миллионов манатов, что составляет годовой рост на 8%. При этом объем средств из госбюджета снизился с 66 до 48 миллионов манатов, а выпуск облигаций Фондом увеличился с 350 до 400 миллионов. Таким образом, ипотечные облигации обеспечили привлечение на 14% больше средств по сравнению с прошлым годом.

Объем ипотечных кредитов, выданных банками, сократился с 338 до 305 миллионов манатов - на 10% в годовом выражении. Банки стали заметно менее "заинтересованными" в ипотеке. В настоящее время коммерческие банки предлагают внутренние ипотечные кредиты примерно под 11%, что снижает их привлекательность для покупателей жилья.

По данным Центробанка, уровень проблемных кредитов по ипотеке составляет всего 0,7%. Это традиционно очень низкий показатель по сравнению с другими сегментами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.media, председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли отметил, что у банков есть несколько ключевых причин неохотно выдавать ипотеку:

"Это связано как с финансовыми рисками, так и с государственной политикой. Важную роль играет дефицит долгосрочных средств. Большая часть ресурсов банков формируется за счет краткосрочных депозитов. А ипотека - это долгосрочный кредит, как минимум на 10-25 лет. То есть банк видит риск в том, чтобы краткосрочными заемными средствами покрывать долгосрочные кредиты. Кроме того, нет гарантии, что доходы заемщика останутся стабильными на протяжении многих лет. Просрочки или дефолты по ипотеке сложнее урегулировать, так как процесс продажи жилья занимает время".

Эксперт также подчеркнул, что ипотечные ставки частично регулируются государством:

"Они оказываются ниже рыночных ставок. Для банка потребительский или бизнес-кредит приносит доход быстрее и под более высокий процент. Здесь есть и проблема ликвидности. Ипотека - наименее ликвидный из всех кредитов: собрать их обратно или упаковать и продать (секьюритизировать) в Азербайджане пока невозможно.

По международным стандартам, для долгосрочных кредитов, обеспеченных недвижимостью, банки обязаны выделять больше капитала, что повышает их операционные расходы. Поэтому значительная часть ипотечного рынка в Азербайджане финансируется через Фонд ипотеки и кредитных гарантий. Банки же в основном зависят от средств, выделяемых фондом, и не заинтересованы формировать крупный ипотечный портфель за счет собственных ресурсов.

Таким образом, ипотека для банков в Азербайджане - это скорее социальный продукт с государственной поддержкой. С точки зрения свободной коммерческой деятельности ипотека остаётся долгосрочной, малодоходной и рискованной, поэтому банки предпочитают развивать потребительское и бизнес-кредитование".