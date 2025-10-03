Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Республики Корея
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну по случаю национального праздника этой страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
По случаю национального праздника Республики Корея от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания.
Успешное развитие отношений между Азербайджаном и Кореей вызывает удовлетворение. Сегодня имеются хорошие возможности для углубления нашего сотрудничества в ряде направлений, в частности, в торгово-экономической сфере, в области промышленности, высоких технологий, цифровой трансформации, науки, образования и других областях.
Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-корейских отношений, расширение взаимодействия в интересах наших дружественных народов.
В этот праздничный день выражаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю дружественной Республике Корея постоянного благополучия и процветания".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре