https://news.day.az/world/1785280.html Тяжелое ДТП в Иране - есть погибшие В Иране пассажирский автобус, следовавший по дороге Дамаванд-Фирузкух, упал в овраг. Как передаёт Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в результате происшествия погибли 4 человека, ещё 10 были доставлены в больницу. Подробности инцидента пока неизвестны. Отметим, что дорога Дамаванд-Фирузкух соединяет Тегеран с провинцией Мазендеран.
Тяжелое ДТП в Иране - есть погибшие
В Иране пассажирский автобус, следовавший по дороге Дамаванд-Фирузкух, упал в овраг.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в результате происшествия погибли 4 человека, ещё 10 были доставлены в больницу.
Подробности инцидента пока неизвестны.
Отметим, что дорога Дамаванд-Фирузкух соединяет Тегеран с провинцией Мазендеран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре