https://news.day.az/world/1785280.html

Тяжелое ДТП в Иране - есть погибшие

В Иране пассажирский автобус, следовавший по дороге Дамаванд-Фирузкух, упал в овраг. Как передаёт Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в результате происшествия погибли 4 человека, ещё 10 были доставлены в больницу. Подробности инцидента пока неизвестны. Отметим, что дорога Дамаванд-Фирузкух соединяет Тегеран с провинцией Мазендеран.