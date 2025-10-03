Тяжелое ДТП в Иране

В Иране пассажирский автобус, следовавший по дороге Дамаванд-Фирузкух, упал в овраг.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в результате происшествия погибли 4 человека, ещё 10 были доставлены в больницу.

Подробности инцидента пока неизвестны.

Отметим, что дорога Дамаванд-Фирузкух соединяет Тегеран с провинцией Мазендеран.