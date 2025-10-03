В Азербайджане вновь повышается температура воздуха

В Азербайджане снова растет температура воздуха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку ночью составит 14-17 °C, днем 19-24 °C. Атмосферное давление снизится с 768 до 765 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75 %, днем - 50-55 %.

По районам Азербайджана ожидается преимущественно безосадочная погода. Однако ночью и утром в отдельных районах возможен моросящий дождь и местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха по регионам ночью составит 13-16 °C, днем 19-24 °C, в горах ночью 4-8 °C, днем 10-15 °C.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az