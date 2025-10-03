В Марокко продолжаются беспорядки

В Марокко прошедшей ночью продолжились беспорядки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протестующие жгли автомобили и здания, а хаос все шире выплёскивается на улицы городов страны.