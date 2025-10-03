https://news.day.az/autonews/1785279.html У этого китайского авто выявлен серьёзный дефект - машина не проехала и 100 км - ВИДЕО В Азербайджане, где китайские автомобили стремительно набирают популярность благодаря своей дешевизне, начали проявляться и проблемы, связанные с их качеством. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, выявлен новый заводской дефект в китайских машинах.
В Азербайджане, где китайские автомобили стремительно набирают популярность благодаря своей дешевизне, начали проявляться и проблемы, связанные с их качеством.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, выявлен новый заводской дефект в китайских машинах. Так, у модели Changan Uni Z неисправности начали проявляться уже после пробега всего в 100 км.
Мастер отметил, что главная причина поломки - низкое качество деталей.
Следует напомнить, что и ранее автомобили Changan Uni Z уже оказывались в центре обсуждений из-за различных проблем.
