У этого китайского авто выявлен серьёзный дефект

В Азербайджане, где китайские автомобили стремительно набирают популярность благодаря своей дешевизне, начали проявляться и проблемы, связанные с их качеством.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, выявлен новый заводской дефект в китайских машинах. Так, у модели Changan Uni Z неисправности начали проявляться уже после пробега всего в 100 км.

Мастер отметил, что главная причина поломки - низкое качество деталей.

Следует напомнить, что и ранее автомобили Changan Uni Z уже оказывались в центре обсуждений из-за различных проблем.