Кому Кочаряна? Да никому!

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Кочарян отправился в Россию.

Day.Az представляет публикацию:

Роберт Кочарян, как пишут армянские СМИ, накануне опять летал в Москву. На этот раз - к Сергею Кириенко, человеку, которого уже почти открыто называют куратором политики Москвы в отношении постсоветских стран.

Пишут, что ехал Роберт с большущей надеждой: продать себя, да желательно подороже.

Кочарян представил Кириенко свой "план победы над Пашиняном". План, как выяснилось, прост: собрать всех обиженных, дружно кричать "Долой Воваевича!" и... вложить денег в кого? Разумеется, в Кочаряна.

Кириенко такой план не вдохновил, и лысой проститутке несостоявшемуся спасителю нации дали понять, что денег не будет.

Есть видимо и помоложе, и покрасивше.

