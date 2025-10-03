В США назвали самых запрещаемых авторов в школах

Американский писатель Стивен Кинг, работающий в жанре ужасов, возглавил рейтинг самых запрещаемых авторов в школах США.

Как передает Day.Az, это следует из отчета некоммерческой организации PEN America, пишет Associated Press.

По данным организации, за 2024-2025 учебный год в Америке зафиксировали более 6,8 тыс. случаев изъятия из продажи книг. 80% запретов приходится на три штата - Теннеси, Техас и Флорида. Произведения Стивена Кинга, включая "Противостояние" и "Кэрри", были подвергнуты цензуре 206 раз, отмечается в сообщении.

Самым запрещаемым в американских школах оказался "Заводной апельсин" Энтони Берджесса. Чаще всего самыми распространенными причинами изъятия книг становились сцены насилия и рассуждения на расовые темы.

В рейтинге авторов, которые столкнулись с серьезными ограничениями своих произведений в школах США, также названы "Продано" Патриции Маккормик, "Навсегда" Джуди Блюм и "На последнем дыхании" Дженнифер Нивен.