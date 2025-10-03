Почему банки снизили лимит бесплатных операций по картам?

Некоторые банки более чем в два раза снизили лимит бесплатных операций по картам. Если ранее в течение месяца без комиссии можно было проводить операции до 7 тысяч манатов, то теперь эта сумма уменьшена до 3 тысяч. При этом часть клиентов, не зная о сокращении лимита, не понимают, почему с них удерживаются дополнительные средства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az, экономист Экрем Гасанов отметил, что любая услуга банка имеет свои расходы и доходы.

"У банка нет абсолютно бесплатных услуг. Если какая-то услуга предоставляется бесплатно до определённой суммы или срока, то это лишь маркетинговая кампания по привлечению клиентов. На самом деле банк компенсирует эти расходы из других источников. Например, комиссии за обналичивание - яркий тому пример", - сказал он.

По словам эксперта, обналичивание для банка связано с рядом затрат:

"Во-первых, банк получает наличные деньги у Центрального банка и платит за это комиссию. То есть ни один банк не получает наличность бесплатно. Во-вторых, возникают дополнительные расходы: содержание кассиров и инкассаторов, обеспечение работы банкоматов, аренда офисов и другие затраты. При этом банк должен не только покрывать эти расходы, но и получать прибыль. Ведь банк - это не благотворительный фонд, а коммерческая структура".

Экрем Гасанов добавил, что многие годы в Азербайджане банки, стремясь привлечь клиентов, предоставляли услуги по картам, переводы и даже обналичивание бесплатно:

"Однако эти расходы компенсировались за счёт высоких кредитных ставок. Позже проценты по кредитам снизились, но банки начали увеличивать комиссии за обналичивание и переводы".

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в Европе, и в других развитых странах.

Ранее мы сообщали, при каких условиях могут быть списаны кредиты.