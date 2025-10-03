Центральная Азия стала акселератором цифровых инноваций

Потенциал цифровизации в Центральной Азии и на Кавказе большой, и интерес международных компаний к региону стремительно растет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на полях форума Digital Bridge 2025 заявила руководитель по маркетингу GITEX Central Asia & Caucasus Антига Бабаева.

"Центральная Азия стала акселератором для внедрения новинок и развития цифрового сектора в регионе. Потенциал здесь очень большой, и наша выставка также может этому способствовать", - сказала она.

По словам эксперта, в Казахстане уже создано Министерство искусственного интеллекта и цифровизации, и это привлечет ещё больше международных компаний.

А.Бабаева напомнила, что выставка GITEX впервые пройдет в Центральной Азии, а именно в Астане 2-3 июня 2026 года.

"Мы представим участников из Центральной Азии, Кавказа, ОАЭ и Европы. Активное участие примут компании из Казахстана и Узбекистана, а также множество ассоциаций и компаний из Азербайджана", - подчеркнула она.

Эксперт отметила, что выставка станет "центром притяжения" для специалистов в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности, блокчейна, финтеха, облачных и медицинских технологий.