Обычный витамин показал неожиданный эффект в онкотерапии

Исследователи из Технологического института Джорджии выяснили, что витамин С в больших дозах способен замедлять рост раковых клеток, почти не повреждая здоровые.

Как передает Day.Az, их работа опубликована в журнале Cancers.

Обычно жизнеспособность клеток проверяют с помощью тестов МТТ/МТС, где специальный краситель меняет цвет, если клетка активна. Но витамин С сам вступает в реакцию с красителем и искажает картину, "рисуя" лишнюю живучесть. Чтобы избежать ошибки, команда использовала другой метод - PI/Triton X-100. В нем применяется краситель пропидий йодид, который проникает только в погибшие клетки и связывается с их ДНК.

Так удалось показать, что опухолевые клетки действительно гибнут под действием витамина С, особенно те, которые зависят от гормональных рецепторов. При этом здоровые клетки сохраняли устойчивость даже к высоким дозам.

Ученые подчеркивают, что пока речь идет об опытах "в пробирке". В будущем витамин С может стать вспомогательным средством к стандартным методам лечения, но только при точном подборе доз и надежных способах контроля.