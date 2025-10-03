Президент Ильхам Алиев: Успешное развитие отношений между Азербайджаном и Кореей вызывает удовлетворение

Успешное развитие отношений между Азербайджаном и Кореей вызывает удовлетворение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну по случаю национального праздника этой страны.

"Сегодня имеются хорошие возможности для углубления нашего сотрудничества в ряде направлений, в частности, в торгово-экономической сфере, в области промышленности, высоких технологий, цифровой трансформации, науки, образования и других областях.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-корейских отношений, расширение взаимодействия в интересах наших дружественных народов", - говорится в письме.