Назван объем инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана за первые 8 месяцев 2025 г.

Главной движущей силой рыночной экономики является конкуренция. За первые 8 месяцев текущего года инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли на 15%, а объем инвестиций в основной капитал составил 8,2 млрд манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров на II Национальном форуме по конкуренции в Баку.
Министр отметил, что доля частного сектора в экономике составляет 81%.
"Также наблюдается рост числа женщин-предпринимателей. За шесть месяцев их число достигло 330 тысяч", - добавил М. Джаббаров.
