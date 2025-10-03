Брюссель тестирует системы экстренного оповещения населения

Сегодня в Брюсселе пройдет тестирование системы национального механизма экстренного оповещения населения.

Как сообщает Day.Az, испытания организует специально созданная структура по управлению кризисными ситуациями в рамках общенационального дня проверки системы предупреждений, объявленного Национальным кризисным центром.

Механизм позволяет информировать жителей в случае чрезвычайной ситуации через SMS, телефонные звонки и электронную почту. Плановые проверки необходимы для того, чтобы отработать действия властей и повысить эффективность реагирования на возможные угрозы.

В ходе тестирования жители района Нидер-Овер-Хембек, находящиеся рядом с промышленным объектом "Лукойл Севесо", получат текстовое уведомление. От получателей сообщений не требуется никаких действий.

Дополнительно предупреждения будут транслироваться на электронных табло транспортной компании STIB и Brussels Mobility, установленных вблизи тоннелей и крупных транспортных развязок региона.