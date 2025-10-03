https://news.day.az/world/1785212.html Турецкие власти провели операцию против FETÖ - десятки задержанных В Турции в ходе операции против FETÖ задержаны 64 человека. Как передает Day.Az, об этом заявил министр МВД страны Али Ерликая. Он сказал, что за последние две недели были арестованы 64 из 91 подозреваемого.
