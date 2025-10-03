https://news.day.az/society/1785218.html Поножовщина в Баку В Баку 55-летний мужчина ударил ножом своего знакомого. Как передает Day.Az, инцидент произошёл в поселке Баладжары. Ага Джафаров (1970 г.р.) возле местного кафе нанёс ножевое ранение Нусрету Гасанову (1973 г.р.).
Поножовщина в Баку
В Баку 55-летний мужчина ударил ножом своего знакомого.
Как передает Day.Az, инцидент произошёл в поселке Баладжары.
Ага Джафаров (1970 г.р.) возле местного кафе нанёс ножевое ранение Нусрету Гасанову (1973 г.р.).
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, А.Джафаров был задержан.
По данному факту проводится расследование.
