Поножовщина в Баку

В Баку 55-летний мужчина ударил ножом своего знакомого.

Как передает Day.Az, инцидент произошёл в поселке Баладжары.

Ага Джафаров (1970 г.р.) возле местного кафе нанёс ножевое ранение Нусрету Гасанову (1973 г.р.).

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, А.Джафаров был задержан.

По данному факту проводится расследование.