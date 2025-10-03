Подписание мирной повестки в США значительно повысит интерес к экономике Азербайджана

Экономические реформы, проведенные в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, способствовали росту конкурентоспособности предпринимателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на II Национальном форуме по конкуренции заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что подписание 8 августа в США мирной повестки значительно повысит интерес к экономике страны и создаст новые возможности для региональной интеграции. Экономическая политика в первую очередь опирается на ненефтяной и негазовый сектор

"В 2021-2024 годах рост ненефтяного сектора составил 6,7 %. Конечно же, мы всегда находимся в поиске путей ускорения этого процесса", - сказал М.Джаббаров.

Он также сообщил, что за последние шесть лет ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился в два раза.