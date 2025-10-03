Крупный выброс плазмы на Солнце в сторону Земли

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности (М).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, этот процесс сопровождался масштабным выбросом плазмы в сторону Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"На данный момент это первый прямо подтвержденный случай в текущем всплеске активности конца сентября - начала октября. Ранее за последние 3-4 суток было зарегистрировано несколько плазменных выбросов, но направленных мимо планеты", - сказано в сообщении.

По информации ученых, вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, 4232, расположенном в данный момент точно на линии Солнце-Земля.