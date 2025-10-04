https://news.day.az/tourism/1785444.html Опасная лихорадка распространяется на популярном курорте в Европе Отдыхающих в Европе туристов предупредили о распространении смертельно опасной лихорадки. Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Sveriges Radio. По данным источника, на курорте Антиб во Франции зарегистрировано более 100 случаев заболевания лихорадкой чикунгунья.
Опасная лихорадка распространяется на популярном курорте в Европе
Отдыхающих в Европе туристов предупредили о распространении смертельно опасной лихорадки.
Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Sveriges Radio.
По данным источника, на курорте Антиб во Франции зарегистрировано более 100 случаев заболевания лихорадкой чикунгунья.
Путешественников и местных жителей власти призвали надевать плотную одежду, закрывающую все тело, и пользоваться репеллентами, так как вирус переносят комары.
