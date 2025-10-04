Опасная лихорадка распространяется на популярном курорте в Европе

Отдыхающих в Европе туристов предупредили о распространении смертельно опасной лихорадки.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Sveriges Radio.

По данным источника, на курорте Антиб во Франции зарегистрировано более 100 случаев заболевания лихорадкой чикунгунья.

Путешественников и местных жителей власти призвали надевать плотную одежду, закрывающую все тело, и пользоваться репеллентами, так как вирус переносят комары.