Большинство европейских стран за закрытыми дверями соглашаются с Венгрией, что Европа скатывается к войне. Как передает Day.Az, с таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Орбан заявил об угрозе войны для стран Евросоюза
Большинство европейских стран за закрытыми дверями соглашаются с Венгрией, что Европа скатывается к войне.
Как передает Day.Az, с таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Все больше стран разделяют мнение Венгрии: мы скатимся к войне и рано или поздно домой вернутся гробы с нашими погибшими молодыми людьми. Эта опасность растет", - посетовал он.
Открыто Будапешт иногда поддерживает только Словакия, тогда как остальные критикуют. Однако те, кто за закрытыми дверями разделяет венгерскую позицию, "понемногу становятся большинством", добавил Орбан.
