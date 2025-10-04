Орбан заявил об угрозе войны для стран Евросоюза

Большинство европейских стран за закрытыми дверями соглашаются с Венгрией, что Европа скатывается к войне.

Как передает Day.Az, с таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"Все больше стран разделяют мнение Венгрии: мы скатимся к войне и рано или поздно домой вернутся гробы с нашими погибшими молодыми людьми. Эта опасность растет", - посетовал он.

Открыто Будапешт иногда поддерживает только Словакия, тогда как остальные критикуют. Однако те, кто за закрытыми дверями разделяет венгерскую позицию, "понемногу становятся большинством", добавил Орбан.