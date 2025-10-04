Пожар на шоу дронов в Китае

В провинции Хунань в Китае во время шоу дронов из-за фейерверка начался пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Global.hk.

"На шоу фейерверков, состоявшемся в театре Liuyang Sky Theater в провинции Хунань, использовались дроны для выступления в строю. Во время выступления искра упала и вызвала пожар", - сказано в публикации.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано в течение нескольких минут. Информации о пострадавших нет.