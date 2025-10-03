Напоминание для Арарата Мирзояна: "пропетлять между струйками" не получится

Автор: Акпер Гасанов

Интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна польскому телеканалу TVP World, в целом довольно позитивное и включавшее в себя немало адекватных заявлений с его стороны, к сожалению также стало примером типичной для армянской дипломатии попытки ввести в заблуждение международное сообщество неуклюжей словесной манипуляцией.

Глава МИД Армении заявил, что Азербайджан якобы выдвигает "некие предварительные условия", с которыми Ереван не согласен, но при этом подчеркнул, что стороны обсуждают "возможность большей толерантности и перспективы сотрудничества на международных площадках". Очевидно же, что за дипломатическими формулировками Мирзояна скрывается все та же старая тактика: уйти от сути вопроса, замылить конкретику и создать впечатление, будто Баку предъявляет необоснованные требования.

На самом деле ситуация предельно ясна и прозрачна. Азербайджан неоднократно и на самом высоком уровне подчеркивал, что для подписания окончательного мирного договора с Арменией необходимо внесение изменений в армянскую Конституцию. Это не прихоть и не "дополнительное условие", как пытается представить Мирзоян. Это ключевой юридический барьер на пути к миру.

Почему именно Конституция? Все очень просто. В Основном законе Армении до сих пор содержатся положения, прямо или косвенно закрепляющие территориальные претензии к Азербайджану. В частности, в преамбуле Конституции Армении упоминается так называемая "Декларация о независимости", в которой зафиксирована идея о присоединении Нагорного Карабаха к Армении.

Более того, на протяжении многих лет именно этот документ использовался армянскими властями для легитимизации оккупации азербайджанских территорий и для формирования в обществе иллюзии "исторической справедливости". Таким образом, до тех пор, пока в Конституции Армении сохраняются положения, содержащие территориальные притязания к Азербайджану, говорить о настоящем мире невозможно.

Мирный договор должен опираться на взаимное признание территориальной целостности и государственных границ. И если армянское законодательство прямо противоречит этой логике, оно должно быть изменено. Это аксиома, которую в Ереване прекрасно понимают, но раз за разом "финтят ушами". За этим занятием были замечены не только Мирзоян, но и премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие армянские официальные лица.

И в этой связи я вынужден напомнить, до 2020 года Ереван занимал по сути неконструктивную позицию: армянские власти всеми силами старались сохранить под своей оккупацией 20% территории Азербайджана. Они стремились законсервировать статус-кво, продолжая политику своих предшественников. Пашинян тогда делал резонансные заявления:.

То он утверждал, что "Карабах - это Армения, и точка", то демонстративно участвовал в мероприятиях на оккупированных землях. Все это ясно указывало на то, что политика нынешнего руководства Армении в отношении Азербайджана изначально ничем не отличалась от политики прежних властей, а порой даже была более радикальной. И точка в этих иллюзиях была поставлена в ходе 44-дневной войны в 2020 году.

Азербайджан, опираясь на международное право и собственные вооруженные силы, одержал историческую победу, освободив большую часть ранее оккупированных земель. А в сентябре 2023 года всего за один день была проведена антитеррористическая операция, в результате которой был окончательно ликвидирован сепаратистский режим в Карабахе.

Эти две победы изменили не только геополитический расклад в регионе, но и саму основу армянской переговорной позиции. Фактически именно благодаря решительным действиям Азербайджана Ереван был вынужден отказаться от политики оккупации и признать, что иного пути, кроме как мирное сосуществование с Азербайджаном в рамках признанных международных границ, у Армении нет.

И тут стоит особо подчеркнуть: именно официальный Баку после своих военных побед предложил мирную повестку и концепцию полноценного мирного договора. Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко очертил условия, при которых возможно построение новой архитектуры региональной безопасности: взаимное признание территориальной целостности, делимитация и демаркация границы, разблокировка коммуникаций, установление нормальных дипломатических и экономических отношений.

Это та основа, которая отвечает интересам обоих народов и открывает реальную перспективу стабильности на Южном Кавказе. Сегодня остается всего один шаг до подписания долгожданного мирного договора. И этот шаг - внесение изменений в Конституцию Армении. Мирзоян прекрасно понимает, что именно это требование Баку является ключевым.

Возможно, что официальный Ереван надеется на то, что внешние силы помогут ему "пропетлять между струйками". Но это - самообман. В реальности никакая внешняя сила не сможет помочь Армении избежать выполнения объективного, обоснованного требования Азербайджана. Наша страна доказала, что способна самостоятельно отстаивать свои национальные интересы, и не намерена соглашаться на полумеры.