Азербайджанские гимнасты завоевали шесть медалей на Играх стран СНГ в Шеки

С 1 по 3 октября в Шекинском олимпийском спортивном комплексе в рамках III Игр стран СНГ прошли соревнования по прыжкам на батуте.

Как сообщает Day.Az, в престижном турнире приняли участие 43 гимнаста из семи стран - Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Таджикистана, России и Беларуси. Состязания проходили в индивидуальных, синхронных и командных программах.

Азербайджан представляли Сельджан Махсудова, ранее установившая мировой рекорд в Германии, а также Шафига Гумбатова и Вафа Алисултанова. В мужской части сборной выступили Ниджат Мирзоев, Гусейн Аббасов, Магсуд Махсудов и Мехди Алиев.

По итогам отборочного тура национальная команда вышла в финал сразу в шести дисциплинах: в мужских и женских индивидуальных программах, командных соревнованиях среди мужчин, в синхронных парах у мужчин и женщин, а также в смешанной программе.

В финале азербайджанские спортсмены добились значимых успехов. В мужском командном зачёте гимнасты завоевали серебряную медаль. В индивидуальной программе Магсуд Махсудов выиграл золото, а Сельджан Махсудова взяла бронзу среди женщин.

Кроме того, Сельджан Махсудова и Шафига Гумбатова стали бронзовыми призёрами в женской синхронной программе, Максуд Махсудов и Хусейн Аббасов - бронзовыми призёрами в мужской синхронной программе, а в смешанных парах Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов завоевали серебро.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила соревнования с шестью медалями - одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми.

В церемонии награждения приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фатима Шафизаде.