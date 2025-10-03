Германия — в числе крупнейших инвесторов ненефтегазового сектора Азербайджана

Германия входит в десятку крупнейших инвесторов в ненефтегазовом секторе Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал начальник Управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов на приёме в Баку.

"В прошлом году объем торгового оборота между нашими странами достиг 1,6 миллиарда долларов США. За первые восемь месяцев текущего года эта цифра составила уже 1 миллиард долларов США", - отметил он.

По словам Э.Мамедова, на сегодня Германия занимает пятое место среди внешнеторговых партнёров Азербайджана и второе место среди европейских стран-партнеров.

"Азербайджано-германская рабочая группа высокого уровня по торговле и инвестициям играет важную роль в развитии нашего экономического сотрудничества. Уверен, что вопросы, обсуждённые в ходе 10-го заседания рабочей группы, состоявшегося 15 сентября 2025 года в Баку, дадут значительный импульс дальнейшему укреплению наших экономических связей", - подчеркнул он.

Дипломат также обратил внимание на активное взаимодействие в гуманитарной сфере. "Немецкий язык является одним из самых популярных иностранных языков в Азербайджане. Тысячи азербайджанцев обучались и продолжают обучаться в Германии. В Берлине успешно действует Азербайджанский культурный центр. Все эти достижения способствуют дальнейшему развитию межчеловеческих контактов и углублению взаимопонимания между нашими народами", - сказал Э.Мамедов.